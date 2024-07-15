Западные СМИ никогда не сообщают о реальной ситуации на местах, о том, что происходит на Украине, будь то сотни тысяч погибших военнослужащих или массовое уничтожение западного оружия, направленного на провальную прокси-войну, заявил 15 июля ирландский журналист Чей Боуз, опубликовав большой пост в соцсети Х (бывш. Twitter).

Боуз привел в пример видео, добавив его к посту, на котором «буквально вчера на Украине вылетели в трубу $150 млн немецких налогоплательщиков».

«Это кадры уничтожения еще одного зенитно-ракетного комплекса немецкого производства IRIS-T под селом Волосским (Днепропетровская область). Российские ракеты «Искандер» полностью уничтожили весь комплекс, состоящий из пусковой установки ЗРК IRIS-T и ее радиолокационной станции TRML-4D. Это те высокотехнологичные системы, о которых [президент Украины Владимир] Зеленский так отчаянно просит Евросоюз», — рассказал журналист.

Боуз добавил, что у западных СМИ есть причина, по которой они не хотят, чтобы люди видели и знали правду.

«Им важно сохранить ваше невежество и, следовательно, ваше соучастие в фантазии «Украина может победить». В конце концов, вы за всё это платите», — подытожил он.

Ранее, 12 июля, бизнесмен Илон Маск сообщил, что Еврокомиссия предложила ему втайне от пользователей соцсети Х ввести цензуру в обмен на послабления со стороны Евросоюза. Маск назвал это предложение «незаконной секретной сделкой».

9 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину о том, что страны Запада впали в «предвоенный экстаз» и из-за этого создали цензуру в своих СМИ. Ограничения властей, с которыми сталкиваются западные издания, по словам Пескова, видно невооруженным глазом.

В феврале политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли, комментируя вышедший в Великобритании фильм о спецоперации на Украине, заявил «Известиям», что западные СМИ сталкиваются с агрессивными нападками властей, когда их позиция не совпадает с заранее обговоренной. Это хуже, чем цензура, указал он.

Тогда же, в феврале, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, комментатор Лу Доббс заявил о своей убежденности в пропагандистской сущности ведущих американских СМИ. По его мнению, западные издания продолжат врать своим читателям, чтобы поддерживать пропаганду. Он подчеркнул, что все факты, о которых говорил Путин в интервью, будут отрицаться, если они неудобны.