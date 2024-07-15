Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, сообщил ранним утром 15 июля губернатор Александр Богомаз.
«Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», ― написал глава региона в Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет. На месте работают оперативные службы.
Кроме того, 15 июля в 2:42 и 3:04 Богомаз сообщил об уничтожении четырех украинских БПЛА над Злынковским и Трубчевским районами региона.
До этого, в 1:42, губернатор Брянской области сообщил, что над Севским, Погарским и Брасовским районами были уничтожены шесть беспилотников.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.