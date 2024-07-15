Эксперт рассказал о росте поддержки кампании Трампа после покушения

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа значительно повысило его шансы победить на президентских выборах. Об этом 15 июля рассказал «Известиям» экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, сам факт нападения на лидера Республиканской партии в миг сломал одну из ведущих стратегий предвыборной кампании президента США Джо Байдена — демонизировать Трампа как экзистенциальную угрозу для страны.

«Теперь любая попытка Байдена или его кампании заявить, что Трамп — это экзистенциальная угроза, которую нужно остановить любой ценой, будет расценена как подстрекательство к насилию, что принесет к еще большей поддержке кандидатуры экс-президента», — прокомментировал Джонсон.

По словам эксперта, сейчас популярность экс-президента зашкаливает даже среди демократов, которые ранее были на стороне Байдена, среди которых, например, американский предприниматель Илон Маск.

Джонсон убежден, что на фоне «дряхлого» и некомпетентного Байдена Трамп сейчас, безусловно, находится на коне, и теперь его будет трудно выбить из седла.

«Любые дальнейшие попытки покушения на его жизнь лишь укрепят слухи, что коррупция в Вашингтоне пытается остановить его любой ценой, а любая критика в сторону республиканца будет расценена как прямое подстрекательство к насилию», — заключил эксперт.

14 июля китайские СМИ сообщали, что интернет-магазин Taobao выпустил в продажу первую партию футболок с изображением раненого Трампа. По данным газеты South China Morning Post (SCMP), выстрел в экс-главу Белого дома был совершен около 18:15 по местному времени в американском штате Пенсильвания. Агентство Associated Press опубликовало первую фотографию Трампа с поднятым вверх кулаком в 18:31. Первая партия футболок поступила в продажу Taobao в 20:40 — еще до того, как большинство мировых лидеров отреагировали на событие.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.