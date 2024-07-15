Танкисты ВС РФ рассказали об освобождении Раздоловки

Экипажи танков Т-80, приданные Тульскому соединению Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Юг», оказали огневую поддержку подразделениям при штурме населенного пункта Раздоловка. Минобороны 15 июля показало фрагмент боевой работы танкистов в ночное время.

По словам командира танка с позывным Физрук, ВС РФ сейчас осуществляют наступательные действия, танкисты работают осколочно-фугасными снарядами по опорникам и другим точкам, чтобы штурмовики могли зайти и закрепиться на них.

«В Раздоловке ребята шли в гуще, старались взять опорники в окружение. Ребята с этим хорошо справлялись, наводились и отрабатывали по всем поставленным целям. Кстати, наш танк имеет позывной Жужа, потому что смелая и жалит очень сильно», — добавил Физрук.

В ходе выполнения боевой задачи экипажи танков выдвинулись на передний край обороны для поддержки российских штурмовых групп. Они осколочно-фугасными снарядами уничтожили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые мешали десантникам закрепиться.

Наводчик-оператор с позывным Дьяк добавил, что выезжают танкисты ежедневно по 10–15 раз. На выездах основным препятствием являются системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны ВСУ

По словам механика-водителя с позывным Хоккеист, от механика зависит 90% успеха экипажа. Он должен вовремя уехать с огневой точки и не бояться той ответственности, что на нем лежит.

10 июля оборонное ведомство показало, как экипаж танка Т-80 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, который мешал наступлению штурмовиков на авдеевском направлении. По словам командира танка с позывным Третий, выдвигаются танкисты на позицию скрытно, работают в основном с закрытых позиций.

Ранее, 28 июня, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. Была поражена живая сила и техника трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

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