Режим ЧС ввели под Ярославлем из-за срабатывания клапана в цистерне с аммиаком
Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели из-за срабатывания предохранительного клапана в одной из цистерн с аммиаком на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком произошло срабатывание предохранительного клапана. На месте отработали спасатели, пожарные, специалисты «Экоспаса», сотрудники Роспотребнадзора, местные власти», — написал он в Telegram-канале.
Евраев уточнил, что предельно допустимые концентрации не превышают нормативных значений. Пострадавших нет, но для трех улиц — Нестерова, Телеграфной и Возрождения — ввели режим локальной ЧС.
По словам главы региона, 53 жителям предложили переместиться в пункт временного размещения (ПВР), но желающих пока нет.
В сентябре 2022 года восемь человек пострадали при утечке аммиака в здании новосибирского хладокомбината. Позже утечку устранили, трубы с аммиаком перекрыли сотрудники предприятия самостоятельно.