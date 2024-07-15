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Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах президента США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 июля выразил уверенность в победе американского экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.

На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) он опубликовал две короткие фразы, сопроводив пост тюремным фото Трампа, которое было сделано в августе 2023 года, когда бывший президент США прошел через формальную процедуру ареста.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — написал Медведев.

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Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Экс-президент США в свою очередь заявил, что он не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.

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