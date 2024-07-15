Реклама
Прямой эфир
Армия
Американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Экономика
Число компаний в САР выросло на треть с начала года
Мир
СМИ сообщили об изменении стратегии предвыборной кампании Байдена
Общество
Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах президента США
Экономика
Российские компании готовы начать сборку автодеталей в Нигерии
Спорт
Полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим игроком Евро-2024
Общество
Добровольцы рассказали о своей помощи в тушении пожара под Новороссийском
Мир
Великобритания намерена продолжать тренировку украинских военных
Армия
Раненый младший сержант Байчурин отвел дрон ВСУ от сослуживцев и уничтожил его
Мир
ФБР указало на отсутствие у подозреваемого в покушении на Трампа проблем с психикой
Экономика
За чем следить инвестору на этой неделе
Армия
Российский летчик раскрыл детали попытки украинских спецслужб угнать Ту-22МЗ
Спорт
Сборная Испании обыграла команду Англии и стала чемпионом Евро-2024
Общество
Часть продукции крупнейших сервисов доставки еды в РФ «непригодна к потреблению»
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара под Новороссийском
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Крыму с 15 по 19 июля
Общество
Сальдо сообщил о повреждении линии электропередачи в Новой Каховке при обстреле ВСУ
Сюжет:

Сотрудницу Демократической партии уволили после слов о покушении на Трампа

0
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудница конгрессмена-демократа из Миссисипи была уволена за ее посты в социальных сетях, в которых она выразила надежду, что человек, который захочет совершить покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, «в следующий раз не промахнется». Об этом сообщает газета New York Post в воскресенье, 14 июля.

«Я не одобряю насилие, но, пожалуйста, возьмите несколько уроков стрельбы, чтобы в следующий раз не промахнуться. Ой, я этого не говорила», — написала Жаклин Марсо в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Марсо также написала, что стрельба, в результате которой погиб один участник митинга и еще двое получили ранения, была «срежиссированным» инцидентом.

«Вот до чего довела тебя твоя ненависть!» — добавила она.

По словам Марсо, она удалила свои посты после того, как ей приказал сделать это менеджер из команды члена палаты представителей США Бенни Томпсона.

В воскресенье днем Томпсон подтвердил, что Марсо «больше не работает в его штате», заявила New York Post, ссылаясь на СМИ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после стрельбы на митинге в Пенсильвании предвыборный штаб президента США Джо Байдена ищет новую стратегию, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на Дональда Трампа

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Экс-президент США, в свою очередь, заявил, что он не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024