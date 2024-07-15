Сотрудницу Демократической партии уволили после слов о покушении на Трампа

Сотрудница конгрессмена-демократа из Миссисипи была уволена за ее посты в социальных сетях, в которых она выразила надежду, что человек, который захочет совершить покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, «в следующий раз не промахнется». Об этом сообщает газета New York Post в воскресенье, 14 июля.

«Я не одобряю насилие, но, пожалуйста, возьмите несколько уроков стрельбы, чтобы в следующий раз не промахнуться. Ой, я этого не говорила», — написала Жаклин Марсо в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Марсо также написала, что стрельба, в результате которой погиб один участник митинга и еще двое получили ранения, была «срежиссированным» инцидентом.

«Вот до чего довела тебя твоя ненависть!» — добавила она.

По словам Марсо, она удалила свои посты после того, как ей приказал сделать это менеджер из команды члена палаты представителей США Бенни Томпсона.

В воскресенье днем Томпсон подтвердил, что Марсо «больше не работает в его штате», заявила New York Post, ссылаясь на СМИ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после стрельбы на митинге в Пенсильвании предвыборный штаб президента США Джо Байдена ищет новую стратегию, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на Дональда Трампа

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Экс-президент США, в свою очередь, заявил, что он не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.