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Общественники назвали тревожными результаты исследования «Известиями» готовой еды

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Результаты исследования сервисов готовой еды в Москве, которое провела редакция, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов оценил как тревожные. Они свидетельствуют о том, что «подобные продукты в своем большинстве не отвечают обязательным требованиям безопасности». Из 16 направленных в лабораторию образцов пищи 10 оказались с нарушениями обязательных требований.

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По словам Павлова, выявленные нарушения можно считать довольно серьезными, поскольку они образуют состав административного правонарушения, причем квалифицированный. Согласно статье 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем… требований технических регламентов», речь идет о наказании с повышенной санкцией — до 600 тыс. рублей штрафа с конфискацией продукции, — из-за создания угрозы здоровью и жизни потребителей.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин согласен.

«Это грубые нарушения. Речь о безопасности продукции, а значит, угрозе для потребителей», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что такую пищу следует изъять с рынка, а виновников привлечь к ответственности. При этом производители должны серьезным образом пересмотреть подходы к гигиене на своих предприятиях.

Наказание за несоблюдение требований может квалифицироваться по разным статьям. За несоблюдение норм безопасности продукции предусмотрена и уголовная ответственность, добавил юрист фирмы «ЮСТ» Дмитрий Волковой. За производство и хранение товаров, которые не отвечают требованиям безопасности и угрожают здоровью и жизни потребителей, предусмотрен максимальный срок до двух лет (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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