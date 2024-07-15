Общественники назвали тревожными результаты исследования «Известиями» готовой еды

Результаты исследования сервисов готовой еды в Москве, которое провела редакция, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов оценил как тревожные. Они свидетельствуют о том, что «подобные продукты в своем большинстве не отвечают обязательным требованиям безопасности». Из 16 направленных в лабораторию образцов пищи 10 оказались с нарушениями обязательных требований.

По словам Павлова, выявленные нарушения можно считать довольно серьезными, поскольку они образуют состав административного правонарушения, причем квалифицированный. Согласно статье 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем… требований технических регламентов», речь идет о наказании с повышенной санкцией — до 600 тыс. рублей штрафа с конфискацией продукции, — из-за создания угрозы здоровью и жизни потребителей.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин согласен.

«Это грубые нарушения. Речь о безопасности продукции, а значит, угрозе для потребителей», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что такую пищу следует изъять с рынка, а виновников привлечь к ответственности. При этом производители должны серьезным образом пересмотреть подходы к гигиене на своих предприятиях.

Наказание за несоблюдение требований может квалифицироваться по разным статьям. За несоблюдение норм безопасности продукции предусмотрена и уголовная ответственность, добавил юрист фирмы «ЮСТ» Дмитрий Волковой. За производство и хранение товаров, которые не отвечают требованиям безопасности и угрожают здоровью и жизни потребителей, предусмотрен максимальный срок до двух лет (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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