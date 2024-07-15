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Сюжет:

Раненый младший сержант Байчурин отвел дрон ВСУ от сослуживцев и уничтожил его

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Фото: Министерство обороны РФ
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Номер расчета младшего сержанта Ильгиза Байчурина с сослуживцами в составе отделения перемещался на огневые позиции для нанесения поражения боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались вернуть утраченные ранее позиции. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 15 июля, рассказали в Минобороны.

В ходе марша отделение ВС РФ подверглось атаке БПЛА-камикадзе украинских боевиков.

Отвлекая внимание беспилотника на себя, младший сержант Байчурин скрылся в лесополосе, уведя за собой дрон. Однако в результате разрыва вражеской пехотной мины, установленной в лесополосе, он получил осколочное ранение правой ноги.

Сориентировавшись в ситуации, он оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил обстреливать вражеский коптер. Точным огнем из стрелкового оружия Байчурин поразил дрон, который сдетонировал в воздухе. Благодаря мужеству и упорству младшего сержанта Байчурина его товарищи добрались до позиций без потерь.

Тем временем ефрейтор Игнат Колесников в составе взвода выполнял боевую задачу по вытеснению противника с занимаемых им территорий.

Во время передвижения российские военнослужащие были атакованы боевиками ВСУ. В ходе боя один из сослуживцев Колесникова получил тяжелое ранение. Заметив это, ефрейтор стал прикрывать пострадавшего огнем из стрелкового оружия, пока тому оказывали первую медпомощь.

Затем Колесников на себе вынес раненого в безопасное место, чем спас ему жизнь. После этого ефрейтор вернулся на позицию и продолжил бой, по итогам которого противник, понеся потери, отступил.

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Днем ранее, 14 июля, в Минобороны рассказали, как рядовой Задворных незаметно подобрался к огневой точке ВСУ и разгромил ее. Подразделение, в составе которого действовал Задворных, выполняло боевую задачу по поддержке штурмовых групп ВС РФ, которые наступали на позиции противника.

В тот же день оборонное ведомство сообщило, что экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Многофункциональные бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по ликвидации живой силы и объектов украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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