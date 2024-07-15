ФБР указало на отсутствие у подозреваемого в покушении на Трампа проблем с психикой

Правоохранительные органы США не нашли связи подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа с террористическими организациями или иностранными государствами, также они не обнаружили у него признаков каких-либо психических заболеваний. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщила газета The New York Times (NYT).

«Кевин П. Ройек, сотрудник ФБР (Федеральное бюро расследований. — Ред.) в Питтсбурге, возглавляющий расследование, заявил, что [подозреваемый Томас Мэтью] Крукс, убитый контрснайперами, предположительно, действовал в одиночку, и никаких дополнительных угроз общественной безопасности нет», — говорится в материале издания.

По данным газеты, пока что ФБР не нашло доказательств психического заболевания или угрожающего поведения подозреваемого в интернете. Также следователи не нашли никаких указаний на то, что у Крукса были проблемы с правоохранительными органами до инцидента.

Отдельно Ройек заявил, что Томас Крукс не был связан с какой-либо конкретной идеологией, но ФБР всё еще прочесывает его социальные сети и другую собственность в поисках улик.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Позднее в СМИ сообщалось, что погибшим оказался бывший начальник пожарной охраны города Буффало Кори Комператоре. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».