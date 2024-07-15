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Добровольцы рассказали о своей помощи в тушении пожара под Новороссийском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первыми пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском стали тушить люди, которые приехали отдыхать. Об этом 14 июля добровольцы рассказали «Известиям».

«Я на машине сначала в Берцово возил народ, кто с детьми, в первую очередь. По восемь человек в машину сажал. Я три ходки сделал. Потом уже поехал тушить сам лес», — поделился мужчина, который в этот день ехал на пляж покупаться с семьей.

Он также рассказал, что снимал, как горит пламя в 100 м, когда за его спиной резко вспыхнул куст.

«Всё вспыхнуло, прям стеной огонь был. Люди еле успели убежать и когда перекинулось пламя, было жутко», — добавил мужчина.

Другой доброволец рассказал, что до моря дойти не далеко, и волонтеры постарается своими силами хоть как-то минимизировать площадь возгорания.

«Все пустые машины уехали, мы сейчас в море будем хотя бы бутылками набирать, тушить сколько возможно», — заявил он.

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Ранее в воскресенье сообщалось, что пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». В МЧС сообщили, что сейчас пожар составляет 62 га, есть один пострадавший.

Тушение пожара осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Огонь поднимается от моря вверх в горы, из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.

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