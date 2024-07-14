Гимнаст Нагорный показал на VK Fest, как сделать вирусный контент за секунду

Российский гимнаст, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в воскресенье, 14 июля, в завершающий второй день музыкально-развлекательного фестиваля под открытым небом VK Fest показал, как сделать вирусный контент за секунду.

Когда спортсмену сообщили, что в соцсетях появился тренд «Одна секунда», и спросили, что бы чемпион сделал за это время, чтобы набрать наибольшее количество просмотров, Нагорный предположил, что это может быть эффектный трюк.

«Какое-нибудь сальто, наверное. Надо сделать? Могу, если захотите», — сказал он и тут же восхитил аудиторию зрелищным трюком.

Кроме рекомендации для блогеров гимнаст поделился с аудиторией взглядами на популярность. Он назвал положительные и не очень стороны этого явления, с которым мирится как с частью своей работы. Нагорный признался, что раньше минусов популярности вообще не замечал. Теперь отмечает некоторые моменты, которые стало делать сложнее.

«Просто тяжело погулять по парку, посетить торговый центр или просто банально посидеть и поужинать с семьей. Многие хотят подойти и пообщаться, передать кому-то привет, сфотографироваться. И в этом есть какой-то минус, но я понимаю, что это просто процесс работы и даже результат, если можно так сказать, поэтому я к этому привык, всё нормально. А так остальное только плюсы», — сказал он.

Чемпион добавил, что среди весомых плюсов популярности — возможность «достучаться до людей», донести и поделиться «благими мыслями», помочь многим молодым ребятам выбрать правильный путь.

Ранее в этот день в лектории «Знание» на VK Fest двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова возобновила спортивную карьеру. Он объявил, что контрольные прокаты с участием 20-летней спортсменки пройдут 14–15 сентября в Санкт-Петербурге, и рекомендовал их посетить.

Также в воскресенье стало известно, что музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом VK Fest поставил новый рекорд по количеству выступивших артистов и блогеров. Кроме того, мероприятие обновило прежний рекорд по числу активностей.

Первый день VK Fest включал ярчайшие косплей-шоу, лектории и фан-встречи. Мощнейшее начало фестивалю обеспечил автор и исполнитель песен SHAMAN. Часть зрителей ехала сюда специально ради выступления этого артиста. Удивил фанатов и Дима Билан, который буквально взлетел над сценой, устроив акробатическое шоу.

Одной из наиболее популярных точек у гостей стал стенд, посвященный самому ожидаемому фэнтезийному блокбастеру 2025 года «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы.