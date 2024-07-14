В СМИ рассказали о месте работы подозреваемого в нападении на Трампа

Подозреваемый в стрельбе на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании Томас Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает газета The New York Times.

«Крукс работал помощником диетолога в Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center. Марси Гримм, администратор учреждения, сказала, что организация была шокирована, узнав о его участии в стрельбе, заявив, что он «выполнял свою работу без нареканий, и его биографические данные были чистыми», — говорится в материале издания.

Гримм отказалась обсуждать дальнейшие подробности трудоустройства Крукса, заявив, что работники центра полностью сотрудничают со следователями.

Газета добавила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) пытается взломать мобильный телефон стрелявшего, получив судебный ордер, чтобы узнать больше о его планах и мотивах.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.