Дополнительные силы МЧС направлены на тушение пожара около Дюрсо

Дополнительные силы МЧС России направлены на тушение пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Об этом говорится 14 июля в Telegram-канале ведомства.

«К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и семи единиц техники», — отметили в МЧС.

По уточненной информации, в Краснодарском крае с трех баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка.

Огонь сейчас охватил 51 га леса. Вертолетами МЧС России, работающими над тушением огня, сброшено 95 т воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

В группе компаний «Абрау-Дюрсо» уточнили «Известиям», что природный пожар не угрожает Центру винного туризма, виноградникам и производственным помещениям. Объекты курорта находятся вдали от очага пожара.

«Но мы очень обеспокоены ситуацией, следим за развитием событий, находимся в тесном контакте с МЧС и местной администрацией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат».

Тушение пожара осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Огонь поднимается от моря вверх в горы, из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.