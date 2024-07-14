Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже, сообщается 14 июля в Telegram-канале МЧС России.

«В Воронеже огнеборцы МЧС России тушат склад с деревянными поддонами», — уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составляет 500 кв. м. Огонь тушат более 70 пожарных и 30 единиц спецтехники. На место тушения направили пожарный поезд.

Ранее, 30 мая, в Воронеже пожар возник на чердаке главного корпуса педагогического университета. Огонь оперативно потушили, пострадавших не было.