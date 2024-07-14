СМИ назвало причиной спасения Трампа движение головой

Движение головой перед выстрелом спасло кандидата в президенты США Дональда Трампа от смерти во время покушения в штате Пенсильвания, обратило внимание 14 июля Daily Mail.

В начале предвыборного митинга политик подчеркнул, что хочет сначала погрузиться в политику южной границы, и попросил свою команду вывести на большой экран диаграммы, показывающие статистику иммиграции.

В этот момент он повернул голову в сторону экрана, одновременно послышалось несколько хлопков, и бывший президент схватился за ухо, прежде чем спрятаться за трибуной. Резкий поворот головы спас кандидата в президенты США от тяжелого ранения в голову, а возможно, и от смерти, говорится в публикации.

«Слава богу, на вчерашнем митинге президент Трамп хотел использовать и сослаться на большой экран, из-за чего он слегка повернул голову в момент выстрелов», — написал бывший советник предвыборной кампании политика Дэн Скавино – младший.

Нападение на Трампа произошло днем 13 июля. Выстрелы раздались во время выступления политика в штате Пенсильвания. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Политический оппонент Трампа президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.