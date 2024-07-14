Аэропорт Шереметьево сообщил о штатной работе

Международный аэропорт Шереметьево обслуживает пассажиров в штатном режиме, говорится 14 июля в Telegram-канале авиагавани.



«Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходят по расписанию, без ограничений», — уточнила администрация аэропорта.

Отмечается, что объявленные в воскресенье ограничения не вступили в действие.

«На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки», — уточнили в Шереметьево.

Ранее 14 июля сообщалось, что Шереметьево после 17:00 ввел временные ограничения на взлет и посадку самолетов в связи с прогнозируемой непогодой в Московском регионе. Пассажиров сдвинутых рейсов уведомили о вынужденных изменениях в расписании.

До этого, 6 июля, в Шереметьево десятки рейсов были задержаны и несколько перенесены из-за непогоды. Сообщилось, что к стойкам регистрации и экстренного обслуживания пассажиров очередь выстраивалась длиной в десятки метров.

Вечером того же дня сообщалось о стабилизации ситуации с отправлением рейсов из Шереметьево. Позднее уточнялось, что по состоянию на 7 июля из 266 рейсов заблаговременно была совершена корректировка времени семи вылетов.