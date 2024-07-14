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Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 32 га

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Фото: МЧС РФ
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Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском составляет 32 га. Об этом 14 июля сообщили в минприроды Краснодарского края.

Ранее в этот день там сообщили, что из-за сильного ветра площадь пожара составила 28 га. В труднодоступной местности наземная группировка МЧС России тушит пламя с помощью ранцевых огнетушителей.

Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Как следует из распространенных в соцсетях видеокадров, огонь поднимается от моря вверх в горы. Уточнялось, что тушение осложнено жаркой и сухой погодой.

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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