Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 32 га
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском составляет 32 га. Об этом 14 июля сообщили в минприроды Краснодарского края.
Ранее в этот день там сообщили, что из-за сильного ветра площадь пожара составила 28 га. В труднодоступной местности наземная группировка МЧС России тушит пламя с помощью ранцевых огнетушителей.
Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Как следует из распространенных в соцсетях видеокадров, огонь поднимается от моря вверх в горы. Уточнялось, что тушение осложнено жаркой и сухой погодой.
На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).