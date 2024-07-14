Аэропорт Шереметьево ввел ограничения из-за ожидаемой непогоды

Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля ввел временные ограничения на взлет и посадку самолетов в связи с прогнозируемой непогодой в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в Telegram.

«Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее», — уточнили в авиакомпании.

Отмечается, что все пассажиры сдвинутых рейсов осведомлены о вынужденных изменениях в расписании. Уже прибывшим в аэропорт пассажирам на время ожидания предоставят обслуживание в соответствии со стандартами авиакомпании.

«Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде», — заключили в сообщении.

Ранее, 6 июля, в Шереметьево десятки рейсов были задержаны и несколько перенесено из-за непогоды. Сообщилось, что к стойкам регистрации и экстренного обслуживания пассажиров очередь выстраивалась длиной в десятки метров.

Вечером того же дня сообщалось о стабилизации ситуации с отправлением рейсов из Шереметьево. Позднее уточнялось, что по состоянию на 7 июля из 266 рейсов заблаговременно была совершена корректировка времени семи вылетов.