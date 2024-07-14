Боец 98-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 14 июля рассказал, как при штурме пятиэтажки в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР) в составе группы взял в плен четырех украинских боевиков, двоих ликвидировал и шестерых заставил отступить.

В ходе штурма десантники проверяли каждую из квартир пятиэтажного дома. «Зачистка» здания началась в 5:00.

«Четыре подъезда забрали, а в пятый не можем пройти. Начали стену взрывать. Семь часов мы ее взрывали, пробили, а там пулеметчик. Думали, как пройти, и решили через балкон. Он был уже расшатан от прилетов FPV-дронов, кинули дверь, и я пошел со стрельбой», — приводит его слова ТАСС.

Как рассказал военный, при штурме было обнаружено всего 12 боевиков, из которых шестеро сбежали, двое были уничтожены и четверо взяты в плен.

Боец служит на спецоперации несколько месяцев. За это время он уже принял участие в трех штурмах и имеет три боевых ранения. Перед взятием пятиэтажки он вдвоем с командиром «брал» соседний многоэтажный дом. При этом у них был на двоих один исправный автомат — второй был поврежден осколками. Бой мужчины вели около суток, пока командиру не потребовалась эвакуация. Десантник оказал ему первую помощь и вынес на себе.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили село Урожайное в ДНР. В населенном пункте в настоящее время ведутся зачистка и разминирование.

3 июля Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль район Новый города Часова Яра. Кроме того, военные улучшили положение по переднему краю.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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