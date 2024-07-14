Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области

Сход вагонов грузового поезда произошел на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

«Сегодня в 13:45 <…> произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд», — говорится в сообщении ЮВЖД в Telegram.

Для координации действий по ликвидации происшествия создан оперативный штаб. Причины схода не приводятся.

Ранее, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. При сходе погибли двое мужчин и одна девочка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.