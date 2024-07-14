В Жуковском водитель в ходе дорожного конфликта убил оппонента ударом арматуры

Управление Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, убившего с помощью арматуры своего оппонента в ходе дорожного конфликта. Об этом 14 июля сообщили в ведомстве.

«13 июля 2024 года на улице Баженова в городе Жуковский в результате дорожного конфликта между несколькими мужчинами произошла потасовка, в ходе которой потерпевший распылил оппонентам в лицо перцовый баллончик, а подозреваемый ответил ему ударом арматурной палкой по голове», — говорится в сообщении.

От полученной травмы мужчина скончался. Следователи провели опросы, решается вопрос о предъявлении обвинения. Задержанный подозревается в нарушении ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

По словам очевидца Алексея, рассказавшего «Известиям» подробности произошедшего, стороны конфликта, вероятно, не поделили дорогу.

«Машин много было. Я не знаю, за рулем они (участники конфликта. — Ред.) были или нет Кто-то говорит, что прям на глазах у мамы с ребенком убили отца», — рассказал он.

Ранее, 7 июля, управление СК по Владимирской области сообщило о задержании мужчины, который умышленно сбил мотоциклиста во Владимире из-за словесной перепалки на дороге. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).