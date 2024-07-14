Заключительный день VK Fest проходит в Москве

Завершающий второй день одного из самых масштабных и популярных летних событий в стране — VK Fest — 14 июля проходит в Москве.

Гости фестиваля уже собираются на площадке в «Лужниках», где смогут встретиться с любимыми артистами и инфлюенсерами, пообщаться с ними и принять участие в конкурсах.

Грандиозное мероприятие в этом году впервые прошло в ряде городов России, стартовав еще в начале лета. В столице в свою очередь песни для гостей мероприятия будут звучать с нескольких сцен до позднего вечера. Помимо этого для участников развернуты тематические интерактивные зоны.

Первый день VK Fest прошел не менее насыщенно: он включал в себя ярчайшие косплей-шоу, лектории и фан-встречи. Мощнейшее начало фестивалю обеспечил автор и исполнитель песен SHAMAN. Часть зрителей ехала сюда специально ради выступления этого артиста. Удивил фанатов и Дима Билан, который буквально взлетел над сценой, устроив акробатическое шоу.

Одной из наиболее популярных точек у гостей стал стенд, посвященный самому ожидаемому фэнтезийному блокбастеру 2025 года «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы. В целом на всей территории вокруг стадиона расположились сотни тематических интерактивных зон.