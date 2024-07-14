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Россия разрабатывает проект по созданию единого углеродного рынка для стран БРИКС

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Фото: пресс-служба АСИ
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Россия прорабатывает реализацию проекта по созданию единого углеродного рынка для стран БРИКС. Об этом сообщил директор дивизиона «Экология» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Максим Евдокимов в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

«Углеродная повестка связана с модернизацией производств, использованием потенциала природных решений. Уже налаживается двухсторонне сотрудничество, в том числе с Индией, ведутся переговоры с Китаем. В этом году Россия является председателем БРИКС», — рассказал он.

Евдокимов подчеркнул, что для реализации проекта должны быть сформированы дорожная карта, совместные программные документы стран БРИКС, а также общая инфраструктура — реестр углеродных единиц.

Между странами БРИКС уже есть договоренности о создании общей платформы климатических исследований, заявила руководитель аппарата Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию Татьяна Ларионова.

«В августе будет форум БРИКС по климату, и мы, конечно, ожидаем практические шаги к гармонизации добровольных углеродных рынков», — заявила она.

Углеродный рынок предусмотрен всеми действующими международными документами по климату, в первую очередь Парижским соглашением, напомнила Татьяна Ларионова. Но сейчас он не заработал.

«БРИКС — это то пространство, в рамках которого могут быть преодолены сложности с реализацией углеродного рынка», — отметила она.

Проект БРИКС позволит помочь и другим странам в создании углеродного рынка.

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