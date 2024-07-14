Россия разрабатывает проект по созданию единого углеродного рынка для стран БРИКС

Россия прорабатывает реализацию проекта по созданию единого углеродного рынка для стран БРИКС. Об этом сообщил директор дивизиона «Экология» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Максим Евдокимов в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

«Углеродная повестка связана с модернизацией производств, использованием потенциала природных решений. Уже налаживается двухсторонне сотрудничество, в том числе с Индией, ведутся переговоры с Китаем. В этом году Россия является председателем БРИКС», — рассказал он.

Евдокимов подчеркнул, что для реализации проекта должны быть сформированы дорожная карта, совместные программные документы стран БРИКС, а также общая инфраструктура — реестр углеродных единиц.

Между странами БРИКС уже есть договоренности о создании общей платформы климатических исследований, заявила руководитель аппарата Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию Татьяна Ларионова.

«В августе будет форум БРИКС по климату, и мы, конечно, ожидаем практические шаги к гармонизации добровольных углеродных рынков», — заявила она.

Углеродный рынок предусмотрен всеми действующими международными документами по климату, в первую очередь Парижским соглашением, напомнила Татьяна Ларионова. Но сейчас он не заработал.

«БРИКС — это то пространство, в рамках которого могут быть преодолены сложности с реализацией углеродного рынка», — отметила она.

Проект БРИКС позволит помочь и другим странам в создании углеродного рынка.