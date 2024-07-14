Карта спецоперации на Украине 14 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 июля можно в материале «Известий».

Подразделениями группировки войск «Север» поражены живая сила и техника бригад ВСУ, морской пехоты, теробороны в районах Журавки, Мирополья, Константиновки Сумской области, Волчанска, Липцов, Тихого, Волчанских Хуторов и Старицы Харьковской области. Отражена атака двух штурмгрупп бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, пять пикапов, 155-миллиметровая гаубица М777, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ, теробороны и «Азова» в районах Купянска, Синьковки, Табаевки Харьковской области, Петровского, Червоной Дибровы, Макеевки ЛНР и Серебрянки ДНР. Противник потерял за сутки до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровые гаубицы М777, М198 и FH-70, две 105-миллиметровые гаубицы L-119, 105-миллиметровое орудие М119, станцию РЭБ «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Северска, Григоровки, Переездного, Звановки, Калинина, Предтечино, Андреевки, Верхнекаменского и Часова Яра ДНР. Отражены три атаки подразделений бригады противника. ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113, боевую бронемашину HMMWV и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровые самоходные артустановки М109 Paladin и Krab, 155-миллиметровая гаубица М777, три 152-миллиметровых орудия Д-20, три 105-миллиметровых орудия М119. Уничтожены станция РЭБ «Анклав», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Новгородского, Розовки, Лозоватского, Тарасовки, Новоселовки Первой и Торецка ДНР. За сутки отражены шесть контратак подразделений бригад «Лють» и штурмбатальона ВСУ. Потери противника составили до 300 военнослужащих, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777, две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, три 105-миллиметровых орудия М119, а также 122-миллиметровая РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование. Нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки ДНР. Отражены две контратаки штурмовых подразделений бригады теробороны. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, пять 155-миллиметровых гаубиц FH-70, 152-миллиметровое орудие Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ, морской пехоты и нацгвардии в районах Токаревки Херсонской области, Новокаменки Днепропетровской области, Нестерянки, Пятихатки, и севернее Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198, 152-миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун», РЛС воздушной разведки RADA RPS-42 и четыре полевых склада боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 586 беспилотных летательных аппаратов, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.

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