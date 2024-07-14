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В Новой Москве из окна четвертого этажа выпал полуторагодовалый ребенок

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Фото: t.me/moscowproc
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В Новой Москве из окна на четвертом этаже жилого дома выпал ребенок. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Малыш забрался на стол, затем на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна балкона. Мальчик 2023 года рождения (1 год 5 мес.) доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Как уточняется, во время происшествия мать ребенка находилась в квартире, но ненадолго вышла из комнаты. В ведомстве призвали закрывать окна и не ставить мебель рядом с подоконниками. Там подчеркнули, что москитные сетки не защитят ребенка от падения.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее, 7 июля, идентичная ситуация произошла во Владивостоке. Там полуторагодовалый ребенок также выпал с четвертого этажа после того, как забрался на подоконник с кровати. Малыш был доставлен в больницу.

До этого, 2 июля, двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Нижнем Новгороде и погиб.

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