В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов под Пинском

МВД Белоруссии пресекло встречу неонацистов, которую злоумышленники хотели провести под предлогом концерта под Пинском в Брестской области. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что всего были установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца, среди них есть причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам.

«11 граждан привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов. Организаторы, 42-х и 41-летний жители Пинского района, — за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Ранее, 26 апреля, в Челябинской области ФСБ пресекла незаконную деятельность местного жителя, который пропагандировал в Сети террористическую идеологию. Он разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.