Катер столкнулся с маломерным судном у Патриаршего моста через Москву-реку
В Москве-реке катер столкнулся с маломерным судном. Об этом сообщили 14 июля в Западном МСУТ СК РФ.
«Вечером 13.07.2024 перед Патриаршим мостом в городе Москве в ходе движения по направлению течения произошло столкновение маломерного судна «Марина», используемого в коммерческих целях, с теплоходом «Снегири-2», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Уточняется, что в результате аварии пострадавших нет. В настоящее время следователи проводят проверку.
Ранее, 2 июля, в Санкт-Петербурге при столкновении катера и гидроцикла в акватории Малой Невки пострадал человек. Детали произошедшего не сообщались.
До этого, 29 июня, два катера столкнулись на выходе из реки Азовки в Дон в Ростовской области, один человек погиб, еще один получил травмы. Транспортная прокуратура организовала проверку, разлив нефтепродуктов на месте происшествия не зафиксирован.