Минобороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах

Минобороны Белоруссии незамедлительно приступает к отводу войск, размещенных на южных рубежах страны на границе с Украиной, в места постоянной дислокации. Об этом 13 июля заявил глава ведомства Виктор Хренин после соответствующего распоряжения президента Александра Лукашенко.

«Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации», — цитирует его БелТА.

При этом отмечается, что «незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки» останутся.

Накануне глава республики прибыл к южным рубежам страны для обсуждения военной безопасности на данном направлении, после чего посетил 56-й зенитный ракетный полк.

Лукашенко отметил, что «после нашей определенной работы» украинская сторона отвела свои силы от границы, напряженность спала, и поручил также отвести дополнительные войсковые подразделения. Белорусский лидер выразил надежду, что впредь ситуация на границе усложняться не будет.

5 июля в Генштабе ВС Белоруссии заявили, что вблизи границ страны зафиксировано присутствие спецназа Украины. Предположительно, это связано с подготовкой Киевом заброса диверсионных групп на территорию республики, указывал замглавы генштаба Владимир Куприянюк.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Известиями» выразил мнение, что стягивание украинских военных к границе с Белоруссией — это попытка отвлечь внимание России.