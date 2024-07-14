Реклама
Прямой эфир
Мир
ФБР установило личность причастного к покушению на Трампа
Мир
Очевидец покушения на Трампа предупреждал полицию о вооруженном человеке
Мир
CNN сообщил об идентификации ФБР подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
Армия
Морские пехотинцы ЧФ группировки «Днепр» отработали навыки ведения штурма в зоне СВО
Интернет и технологии
Количество email-рассылок в 2024 году в России увеличилось вдвое
Общество
Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля
Армия
Бойцам ВС РФ передали икону Святых небесных покровителей воинства Российского
Недвижимость
Цены на новостройки выросли в 11 крупнейших городах России
Армия
Российский FPV-дрон тараном сбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ
Мир
Глава дипломатии Евросоюза Боррель осудил нападение на Трампа
Мир
СМИ узнали о невозможности Порошенко выехать с Украины на съезд республиканцев США
Мир
На Украине сообщили о привлечении боевиков «Азова» к обновлению школьной программы
Мир
Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек
Мир
Сирийская армия заявила о гибели военного при ударах Израиля по Дамаску
Мир
В Нью-Йорке усилили меры безопасности в районе небоскреба Trump Tower
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Мир
В Афинах три человека пострадали в перестрелке футбольных фанатов перед матчем

Трамп

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Кандидату в президенты от Республиканской партии и бывшему президенту США Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, раздалась стрельба, 13 июля 2024 года
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Кандидату в президенты от Республиканской партии и бывшему президенту США Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, раздалась стрельба, 13 июля 2024 года
На весь экран
Кандидату в президенты от Республиканской партии и бывшему президенту США Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, раздалась стрельба, 13 июля 2024 года
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Кандидату в президенты от Республиканской партии и бывшему президенту США Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, раздалась стрельба, 13 июля 2024 года
На весь экран
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп прикрыт агентами Секретной службы США на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года
Фото: AP/ Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп прикрыт агентами Секретной службы США на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года
На весь экран
Сотрудники службы безопасности осматривают участок после того, как раздалась стрельба во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере13 июля 2024 года
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Сотрудники службы безопасности осматривают участок после того, как раздалась стрельба во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере13 июля 2024 года
На весь экран
Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп во время выстрелов, прозвучавших во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, 13 июля 2024 года
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп во время выстрелов, прозвучавших во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, 13 июля 2024 года
На весь экран
Люди во время стрельбы на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года
Фото: AP/Evan Vucci
Люди во время стрельбы на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024