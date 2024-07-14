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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Кандидату в президенты от Республиканской партии и бывшему президенту США Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, раздалась стрельба, 13 июля 2024 года
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Кандидату в президенты от Республиканской партии и бывшему президенту США Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, раздалась стрельба, 13 июля 2024 года
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Фото: AP/ Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп прикрыт агентами Секретной службы США на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Сотрудники службы безопасности осматривают участок после того, как раздалась стрельба во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере13 июля 2024 года
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп во время выстрелов, прозвучавших во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, 13 июля 2024 года
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Фото: AP/Evan Vucci
Люди во время стрельбы на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года
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