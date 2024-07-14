Премьер Венгрии выразил поддержку Трампу после покушения в Пенсильвании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 июля выразил поддержку экс-лидеру США, кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу после покушения, совершенного на него ранее в этот день на митинге в Пенсильвании.

«Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось кровотечение. Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, госсекретарь США Энтони Блинкен, экс-президент США Барак Обама, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Лула да Силва и др.