Лидеры стран Латинской Америки отреагировали на стрельбу во время митинга Трампа

Лидеры стран Латиноамериканского региона 13 июля в соцсети X (бывш. Twitter) отреагировали на стрельбу во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.

Так, например, президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал Трампу выздоровления и выказал свою солидарность его непростому положению.

«Я также был объектом нападений, была сотня попыток убить меня, но всегда Бог вносил свою лепту. Мы здесь, здоровые, живые и с победой!» — поддержал Трампа Мадуро.

Президент Бразилии Лула да Силва отметил, что произошедший инцидент просто неприемлем для демократии.

«Покушение на бывшего президента Дональда Трампа должно быть категорически отвергнуто всеми сторонниками демократии и диалога в политике. То, что мы видели сегодня, неприемлемо», — заявил бразильский лидер.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, в свою очередь, заявил, что действующий вектор политики США несет ответственность за произошедший инцидент.

«Оружейный бизнес и эскалация политического насилия в США приводят к инцидентам, подобным тому, который произошел в эту субботу», — прокомментировал он.

Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось кровотечение.

Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, госсекретарь США Энтони Блинкен, экс-президент США Барак Обама и многие другие.