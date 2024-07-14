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На Украине сообщили о привлечении боевиков «Азова» к обновлению школьной программы

«Зеркало недели»: боевиков «Азова» привлекут к обновлению школьной программы
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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Боевиков группировки «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на Украине привлекут к обновлению школьного предмета «Защита Украина». Их призвали готовить тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО, сообщил 13 июля Telegram-канал издания «Зеркало недели».

«Задача тренеров: оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным для школьников», — говорится в сообщении СМИ.

Согласно закону №11092, предмет «Защита Украины» будут изучать все ученики, так же как математику или украинский язык, заявлял ранее председатель подкомитета внешкольного образования Комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

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Кроме школьников, принципам НАТО на Украине будут обучать и военнослужащих. Альянс создаст миссию для координации военной помощи Украине и обучения украинских военных, о чем сказано в итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне 10 июля.

11 июня газета The Washington Post сообщила о том, что Вашингтон снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов». В публикации утверждается, что «Азов» якобы прошел проверку, предписанную «Законом Лихи», исключающую финансирование США зарубежных вооруженных сил в случае нарушения прав человека. Госдепартамент заявил, что не нашел «никаких свидетельств» таких нарушений.

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