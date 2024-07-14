Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля
Переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и до +30 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 14 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18.
В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +15.
Ожидается северный ветер со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывы до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
12 июля руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что в эти выходные, 13 и 14 июля, жителей Москвы ждет до 31 градуса тепла, а в воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами.
В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких.
11 июля Вильфанд сообщил о том, что в предстоящие выходные, 13–14 июля, из-за установившейся аномальной жары в центре столицы образуется «остров тепла» — зона повышенных температур. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в городе повысятся от +17 до +20 градусов.