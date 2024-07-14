Реклама
Прямой эфир
Мир
Замглавы Госдепа США Зея заявила о намерении укрепить сотрудничество с Арменией
Мир
В США уличили Зеленского в подрыве «великой битвы» Запада за демократию на Украине
Мир
Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
Армия
Корабли России и Китая провели учебные стрельбы на тренировке в Филиппинском море
Мир
Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году
Мир
В Иране сообщили о задержании одного из главных организаторов теракта в Кермане
Мир
Представитель Трампа рассказал о его самочувствии после стрельбы на митинге
Общество
Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры
Общество
Следователи назвали возможную причину конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге
Мир
В СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе на митинге Трампа
Мир
СМИ узнали об отказе всех бельгийских городов принимать матч с Израилем
Мир
Первый губернатор-демократ предложил Байдену покинуть президентскую гонку
Армия
Рядовой Задворных незаметно подобрался и разгромил огневую точку ВСУ
Происшествия
Стрельба произошла в Санкт-Петербурге после словесного конфликта
Армия
Саперы рассказали о плотном минировании ВСУ территорий при отступлении в зоне СВО
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Спорт
ФК «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России
Сюжет:

Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и до +30 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 14 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +15.

Ожидается северный ветер со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Тепловой рекорд, жара, июль: Москву ждут температурные аномалии
Воздух в столице прогреется значительно сильнее 30 градусов

12 июля руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что в эти выходные, 13 и 14 июля, жителей Москвы ждет до 31 градуса тепла, а в воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких.

11 июля Вильфанд сообщил о том, что в предстоящие выходные, 13–14 июля, из-за установившейся аномальной жары в центре столицы образуется «остров тепла» — зона повышенных температур. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в городе повысятся от +17 до +20 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024