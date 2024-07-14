СМИ узнали о невозможности Порошенко выехать с Украины на съезд республиканцев США

Бывшего президента Украины и главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии в США. Об этом 13 июля сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на народного депутата и коллегу Порошенко по фракции Софию Федину.

«Стефанчук до сих пор не подписал командировку», — цитирует издание слова Фединой, которая сообщает о несвоевременном подписании необходимых для выезда документов спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Съезд республиканцев, где кандидатом выдвинут Дональда Трампа и примут программу партии на ноябрьские выборы, начнется 15 июля. Вместе с Порошенко на посещение съезда в США заявились и другие народные депутаты. Руководство Верховной рады при этом до сих пор не подписало необходимые для командировки документы.

К экс-президенту США Дональду Трампу на фоне предвыборной кампании в последнее время приезжают политики из разных стран, чтобы обсудить текущие мировые проблемы и пути их решения. 12 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Трампом во Флориде и обсудил с ним вопросы урегулирования кризиса на Украине.

Однако в партии Порошенко «Европейская солидарность» неоднократно отмечали, что командировки оппозиционных политиков на Украине блокируются. В декабре 2023 года украинская погранслужба не позволила Порошенко выехать из страны. По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч».

В начале января 2024 года Порошенко призвал руководство Верховной рады отменить запрет на выезд депутатов за границу. По его словам, подобные действия препятствуют их дипломатической работе.