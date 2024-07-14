В Афинах три человека пострадали в перестрелке футбольных фанатов перед матчем
В центре Афин футбольные болельщики устроили перестрелку незадолго до товарищеского матча между «Панатинаикосом» и «АЕК Ларнака» на проспекте Александрас. В результате стрельбы три человека получили ранения, сообщило 13 июля греческое издание Рrotothema.
«Согласно первоначальным сообщениям полиции, столкновение между болельщиками обострилось, когда один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил, ранив мужчину в ногу. Во время стычки еще двое получили ранения: один был ранен в живот и получил ссадины, а другой — в руку», — пишет газета.
По факту беспорядков в центре Афин полиция задержала не менее 70 человек, многие из которых имеют записи о ранее совершенных правонарушениях.
По данным Народно-освободительной армии Греции (ELAs), жизням раненых, которые были отправлены в народную больницу, ничего не угрожает. Власти задержали 72 человека, на месте происшествия продолжаются следственные действия с целью ареста стрелявших, их оружие также разыскивается, добавил портал ERT News.
18 июня болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем команд в Дортмунде на чемпионате Европы – 2024. Между несколькими десятками фанатов завязалась потасовка, они бросали друг в друга подручные средства. При этом все болельщики остались на своих секторах.
16 июня болельщики сборной Англии напали на сербов перед очной встречей команд. Хулиганы ворвались в бар, где отдыхали болельщики из Сербии. Разъяренные англичане бросали в оппонентов стулья, бутылки и «всё, что можно вообразить».