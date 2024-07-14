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Первый губернатор-демократ предложил Байдену покинуть президентскую гонку

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Губернатор Коннектикута Нед Ламонт стал первым губернатором-демократом, который предложил президенту США Джо Байдену отказаться от своей кампании по переизбранию на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщила газета New York Post в субботу, 13 июля.

В пятницу во время мероприятия в Нью-Хейвене Ламонт заявил журналистам, что поддерживает позицию своего коллеги Джима Хаймса, который призвал Байдена выйти из гонки.

«Возможно, мы попытаемся повлиять на решение Джо Байдена участвовать или нет. Я думаю, мы пришли к одному и тому же выводу», — сказал Ламонт.

Отмечается, что он лично отказался дать более подробные комментарии.

«Губернатор Ламонт ясно дал понять, что выбор должен сделать президент Байден, и его комментарии это отражают», — заявила пресс-секретарь Джулия Бергман.

Позиция Ламонта особенно важна, поскольку он был одним из первых губернаторов, поддержавших кандидатуру Байдена на выборах 2020 года.

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27 июня между Байденом и его политическим оппонентом, экс-президентом США Дональдом Трампом состоялись предвыборные дебаты, которые разочаровали многих сторонников действующего президента. Так, участились разговоры о возможном выходе первого из президентской гонки. Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам, в котором сообщил, что намерен продолжать участие в гонке.

При этом сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что Трамп может победить Байдена с большим отрывом. Вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо призвал главу США освободить место для нового лидера. С похожим заявлением выступил и актер Джордж Клуни.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

10 июля газета The Washington Post сообщила, что высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Байдена стали сомневаться в его победе на выборах, а уже 13 июля источники газеты The New York Times рассказали, что спонсоры Демократической партии заморозили порядка $90 млн, обещанных фонду Future Forward, до тех пор, пока кандидатом от партии остается Байден.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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