Минобороны сообщило об уничтоженном над Белгородской областью беспилотнике

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью поздним вечером 13 июля, сообщает Министерство обороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА (беспилотный летательный аппарат. ― Ред.) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― гласит запись в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что попытка атаки была пресечена около 23:05 мск.

Вечером этого дня в 18:10 Минобороны сообщило о еще одном сбитом беспилотнике над Белгородской областью. Позднее, в 18:40, средства ПВО уничтожили еще один БПЛА над регионом.

Также в этот день оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО в ночь на субботу уничтожили четыре беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами: два БПЛА над территорией Ростовской области, один над Белгородской и один над Курской.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.