В Иране сообщили о задержании одного из главных организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали Абдуллу Кветту — одного из основных организаторов террористического акта, совершенного в иранском городе Керман в начале января. Об этом в субботу, 13 июля, сообщило министерство разведки страны.
«Министерство заявило, что его силы захватили Абдуллу Кветту и доставили его в Иран, назвав его одним из главных организаторов и руководителей смертоносного теракта в Кермане в начале января», — цитирует сообщение разведки агентство Tasnim.
Данные, полученные от задержанного, сыграли важную роль в раскрытии других заговоров, а также выявлении их организаторов и их убежищ, добавили в ведомстве.
Серия из двух взрывов вблизи кладбища в Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Кермане. В этот же день иранское агентство IRNA сообщало, что взрывы в Кермане стали результатом действий террориста-смертника.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.