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В Иране сообщили о задержании одного из главных организаторов теракта в Кермане

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fars
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Спецслужбы Ирана задержали Абдуллу Кветту — одного из основных организаторов террористического акта, совершенного в иранском городе Керман в начале января. Об этом в субботу, 13 июля, сообщило министерство разведки страны.

«Министерство заявило, что его силы захватили Абдуллу Кветту и доставили его в Иран, назвав его одним из главных организаторов и руководителей смертоносного теракта в Кермане в начале января», — цитирует сообщение разведки агентство Tasnim.

Данные, полученные от задержанного, сыграли важную роль в раскрытии других заговоров, а также выявлении их организаторов и их убежищ, добавили в ведомстве.

Теракт в иранском Кермане: что известно о происшествии
Погибшими числятся более 100 человек

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Кермане. В этот же день иранское агентство IRNA сообщало, что взрывы в Кермане стали результатом действий террориста-смертника.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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