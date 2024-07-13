Замглавы Госдепа США Зея заявила о намерении укрепить сотрудничество с Арменией
Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с Ереваном. Об этом 13 июля сообщила заместитель главы Госдепартамента США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством США и Армении и гражданским обществом в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебной реформы», — написала она в соцсети X.
К посту Зеи также прикреплена совместная фотография с послом США в Армении Кристин Квин. Замглавы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека вместе с дипломатом совершили поездку к монастырю Ахпат Армянской апостольской церкви, следует из публикации в соцсетях американских чиновниц.
Ереван и Вашингтон в последнее время усиливают контакты. 6 июля сообщалось, что Армения и США проведут совместные военные учения с 15 по 24 июля. В мероприятии примут участие военные миротворческой бригады армянских вооруженных сил, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса.
Ранее, 11 июня, Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. Стороны выразили приверженность укреплению сотрудничества по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства.
4 июля премьер-министр страны Никол Пашинян, говоря об отношениях с Вашингтоном, отмечал, что страна готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что продолжающееся и укрепляющееся партнерство двух государств в это критическое время будет способствовать построению мирного и процветающего будущего стран.