Чердак жилого дома загорелся в Москве
На северо-востоке Москвы горит чердак в четырехэтажном жилом доме. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.
«В 21:04 мск в Главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Инженерная, дом 20, корпус 1», — говорится в сообщении ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения уже ликвидировали открытое горение. В тушении принимают участие 58 человек и 17 единиц спецтехники.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день десять дачных домов загорелись в садовом товариществе на Ставрополье. Сведений о пострадавших не поступало.