Израиль всё еще не получил подтверждения в ликвидации лидера ХАМАС

Израиль еще не получил достоверные подтверждения гибели лидера военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Об этом в субботу, 13 июля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Государство Израиль при помощи армии и Службы общей безопасности нанесло удар сегодня в секторе Газа с целью ликвидации Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Рафии Саламы. Нет еще точной уверенности в том, что они уничтожены, но я хочу гарантировать вам, что так или иначе мы доберемся до всего руководства ХАМАС», — заявил он журналистам на пресс-конференции.

По словам Нетаньяху, операция была согласована им лично на основании имевшихся у израильской стороны разведданных. Премьер-министр добавил, что ад-Дейф является вторым человеком в иерархии ХАМАС.

Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла удар по по провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа. В результате удара, по данным телеканала Al Arabiya, погибли один из командиров военного крыла ХАМАС «Изз эд-Дин аль-Кассам» Рафия Салама и один из лидеров ХАМАС Мухаммед ад-Дейф.

10 июля министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого ЦАХАЛ уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для ХАМАС.

До этого, 3 июля, сообщалось, что еврейское государство получило через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В минобороны Израиля указали, что как никогда приблизились вместе с Палестиной к сделке о приостановлении боевых действий. Телеканал CNN в тот же день обратил внимание, что для перехода к следующей фазе диалога нужно согласие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что стороны достигнут соглашения.

При этом 6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.