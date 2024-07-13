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Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля заявил на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине.

«Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное — надо разговаривать. Если нет диалога, разговора, это будет эскалация и будут гибнуть люди. <…> Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», — цитирует главу государства агентство БелТА.

По его словам, действия по деэскалации обстановки в районе белорусско-украинской границы являются наглядным примером, что конфликт можно решить переговорами.

«Пока, подталкиваемые натовцами, мы это видим по последнему совещанию блока НАТО, украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать», — заявил Лукашенко.

По его словам, российская сторона готова сесть за стол переговоров.

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Ранее, 5 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. На встрече он обозначил условие для мирного договора между РФ и Украиной.

Ранее в этот день Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия. Российский лидер в очередной раз обратил внимание на то, что РФ всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение конфликта на Украине. По его словам, украинский кризис возник в результате бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недальновидным решением отказ Запада от мирного плана РФ. Он отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также кто угодно еще сейчас не сможет стать посредником в диалоге Москвы и Киева, потому что Украина отказывается от любых переговоров.

2 июля стало известно, что большинство граждан европейских стран видят достижение мирных договоренностей с Россией наиболее вероятным исходом конфликта на Украине.

Оценивая возможность переговоров, российская сторона неоднократно отмечала, что готова к ним. Так, 14 июня Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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