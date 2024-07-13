Суд в Москве арестовал сына бизнес-коуча Закхайм
Хорошевский районный суд Москвы арестовал гражданина Нидерландов, сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова. Об этом 13 июля говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Фигурант пробудет под стражей до 29 августа. Трой Краснов обвиняется следствием в мошенничестве.
Ранее, 12 июля, сообщалось, что Закхайм, ее муж Андрей Краснов, а также одна из сообщниц злоумышленников Любовь Струлева были арестованы до 29 августа в рамках уголовного дела о мошенничестве.
«В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», ― уточнила прокуратура столицы.
Следствие полагает, что в 2021 году Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, которая занималась хищением средств у граждан, предлагая им бизнес-курсы по инвестированию. В деятельности ОПГ принимала участие семья Закхайм: сама Наталия, ее муж Андрей Краснов и сын Трой Краснов.
Еще одним членом преступной группы стала Струлева.