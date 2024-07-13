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В 2024 году резко увеличился поток россиян на Хайнань

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Число российских туристов на Хайнане за год выросло в 13 раз. Об этом сообщает департамент туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции, передает телеканал «Известия». За первые пять месяцев 2024 года остров посетили 39 тыс. россиян. Наши путешественники занимают первое место по численности среди иностранных туристов из 25 стран, приехавших на Хайнань. Большинство из наших граждан приезжают на курорт Санья. В городе даже есть указатели на русском языке. Согласно официальной оценке, Россия — ключевой источник въездного туризма в провинции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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