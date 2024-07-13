Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх
Получивший допуск Международного олимпийского комитета (МОК) к участию в Играх российский борец Шамиль Мамедов отказался выступать на соревнованиях. Об этом 13 июля сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).
«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее, 11 июля, «Спорт-Экспресс» сообщил, что Международная федерация United World Wrestling опубликовала окончательные списки участников олимпийских турниров в Париже во всех трех дисциплинах борьбы. Мамедов фигурировал в заявке весовой категории 65 кг.
15 июня МОК перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до участия в Играх в Париже. Среди них оказались 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
Позднее, 6 июля, в ФСБР сообщили, что российские борцы решили отказаться от участия. Решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора. В ФСБР отметили, что МОК при выдаче лицензий на участие в Играх борцов из РФ преследовал цель подорвать принцип единства российской команды.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.