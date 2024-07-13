Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швеции заявили о закрытии дела о взрывах на «Северных потоках»
Мир
В США уличили Зеленского в подрыве «великой битвы» Запада за демократию на Украине
Политика
Путин подписал закон о правилах выезда из России для парламентариев
Армия
Корабли России и Китая провели учебные стрельбы на тренировке в Филиппинском море
Мир
Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году
Мир
СМИ узнали о ярости Брюсселя из-за визита Орбана в РФ и КНР
Армия
ВС РФ нанесли удар по стоянке ж/д эшелона ВСУ расчетом «Искандер-М»
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесенном ударе по боевикам ХАМАС
Мир
Посол Антонов заявил об абсурдности высказываний Байдена в адрес Путина
Мир
Захарова назвала действия Швеции и США по «Северным потокам» мировым сговором
Мир
СМИ узнали об отказе всех бельгийских городов принимать матч с Израилем
Общество
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Общество
Безруков на VK Fest посоветовал молодежи больше путешествовать
Наука и техника
NASA опубликовало снимки слияния галактик
Армия
Саперы рассказали о плотном минировании ВСУ территорий при отступлении в зоне СВО
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Спорт
Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх

Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх

0
Фото: TASS/ЕРА/ANDREJ CUKIC
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Получивший допуск Международного олимпийского комитета (МОК) к участию в Играх российский борец Шамиль Мамедов отказался выступать на соревнованиях. Об этом 13 июля сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее, 11 июля, «Спорт-Экспресс» сообщил, что Международная федерация United World Wrestling опубликовала окончательные списки участников олимпийских турниров в Париже во всех трех дисциплинах борьбы. Мамедов фигурировал в заявке весовой категории 65 кг.

Минус 40: как наши борцы отказались от поездки на Игры-2024
Численность российских олимпийцев, которые могут выступить в Париже, сократилось с 22 до 13 человек

15 июня МОК перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до участия в Играх в Париже. Среди них оказались 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Позднее, 6 июля, в ФСБР сообщили, что российские борцы решили отказаться от участия. Решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора. В ФСБР отметили, что МОК при выдаче лицензий на участие в Играх борцов из РФ преследовал цель подорвать принцип единства российской команды.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024