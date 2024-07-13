BMW Х5 на высокой скорости влетела в четыре машины в Новосибирске
Внедорожник BMW Х5 врезался в четыре автомобиля в Новосибирске. Кадры столкновения 13 июля опубликовали в соцсетях очевидцы ДТП.
На записи видно, как иномарка несется по дороге на высокой скорости и врезается сразу в несколько припаркованных на обочине машин. В результате удара по меньшей мере одну легковушку отбросило на тротуар, по которому проходили люди.
Авария произошла на Красном проспекте — центральной магистрали Новосибирска протяженностью почти 8,5 км.
Как сообщили представители регионального главка МВД в беседе с ТАСС, в результате ДТП медпомощь потребовалась двум пострадавшим.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняет полиция.
Ранее, 11 июля, в городском округе Серпухов в Подмосковье на трассе М-2 «Крым» произошла авария с участием 15 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.