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Захарова назвала действия Швеции и США по «Северным потокам» мировым сговором

Захарова о решении Швеции закрыть дело по СП: речь идет о международном сговоре
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Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
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Швеция и США ведут международный сговор с целью скрытия терактов. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Стокгольма закрыть дело о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дипломат добавила, что шведские власти не имеют «ни права, ни воли» возражать Соединенным Штатам.

«По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Захарова также назвала поведение Стокгольма в этой ситуации правовой апатией.

«Не прошло и полгода, как Швеция повторила то, о чем заявила в феврале: расследование взрывов на «Северных потоках» закрыто, виновных установить Стокгольм не может», — сказала она, напомнив, что преступление было совершено в особой экономической зоне Швеции.

Причиной такой апатии дипломат назвала администрацию президента США Джо Байдена, как главного бенефициара теракта.

О том, что прекращено расследование о взрывах на российских газопроводах, которое вела Швеция, ранее в этот день сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон в интервью журналу Time. Подробности о результатах расследования он сообщать отказался.

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В конце февраля полиция Дании заявила об остановке расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». По ее данным, нет оснований для возбуждения уголовного дела. До этого, 7 февраля, прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 9 февраля, заявил, что взрывы на двух газопроводах — это теракт, и ответственность за него несет Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Журналист утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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