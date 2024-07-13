Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в селе Покровское Донецкой Народной Республики (ДНР). «Известия» 13 июля опубликовали кадры разрушенного здания.

Корреспондент Денис Кулага показал здание изнутри. По местам ударов хорошо видно, с какой стороны летят снаряды.

«Описать состояние школы можно только одним словом — уничтожена. Если на первом этаже была надежда на то, что восстановить это учебное заведение возможно, то, поднявшись на второй этаж, видим вот такие масштабы разрушений», — рассказал он.

На кадрах видны пробитые снарядами стены и потолок бывшего учебного заведения, а также разрушенные в результате украинских атак лестницы. Однако ВСУ по-прежнему продолжают наносить удары по школе.

Ранее, 10 июля, в Пролетарском районе Донецка на территорию горбольницы № 11 упала неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS.

Украинские боевики обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.