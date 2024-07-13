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Посол Антонов заявил об абсурдности высказываний Байдена в адрес Путина

Антонов: эмоциональные всплески Байдена наносят непоправимый ущерб престижу США
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Фото: TASS/АР/Carlos Osorio
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Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина абсурдны. Об этом заявил 13 июля посол России в США Анатолий Антонов.

«Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей», — указал дипломат.

Антонов добавил, что подобные выходки недостойны лидера США.

«Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства РФ.

Посол подчеркнул, что подобное поведение едва ли может позволить себе глава страны, которая претендует на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали». Он заключил, что оскорблять президента РФ, а в его лице и весь народ страны, не позволено никому.

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Ранее, 11 июля, Байден в своей речи в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Путина. При этом в ходе того же выступления он оговорился и по ошибке представил президента Украины Владимира Зеленского как «президента Путина».

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что неуважительные высказывания Байдена о лидерах других государств являются неприемлемыми.

Песков также добавил, что в Москве обращают внимание на регулярные оговорки Байдена, однако это забота американских избирателей.

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